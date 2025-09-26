Aseguran camioneta de seguridad privada con alteraciones en Michoacán

Yurécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) aseguraron en el municipio de Yurécuaro una camioneta perteneciente a una empresa de seguridad privada, la cual presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

De acuerdo con la dependencia, la unidad fue detectada durante labores de vigilancia y, tras la revisión correspondiente, se determinó que contaba con irregularidades en su registro, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento a las investigaciones.