Aseguran armas y más de 400 cartuchos en Quiroga

El hallazgo ocurrió en la colonia Tirimicuita de Quiroga
Dos camionetas, una robada, fueron aseguradas en el operativo
Dos camionetas, una robada, fueron aseguradas en el operativo
Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, en los cuales fueron localizados dos armas largas, 409 cartuchos útiles y cargadores.

Como resultado de la acción operativa efectuada en la colonia Tirimicuita en la cabecera municipal, los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron dos camionetas de las marcas Poer y Toyota, por lo que se realizó un perímetro de seguridad en el área.

Tras efectuar una inspección al interior de las unidades se encontraron dos fusiles, 409 municiones y 15 cargadores para distintos calibres; todo lo asegurado junto con los automotores fueron presentadas ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias establecidas.

Dos camionetas, una robada, fueron aseguradas en el operativo

