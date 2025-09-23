Aseguran armas y más de 400 cartuchos en Quiroga

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, en los cuales fueron localizados dos armas largas, 409 cartuchos útiles y cargadores.

Como resultado de la acción operativa efectuada en la colonia Tirimicuita en la cabecera municipal, los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron dos camionetas de las marcas Poer y Toyota, por lo que se realizó un perímetro de seguridad en el área.

Tras efectuar una inspección al interior de las unidades se encontraron dos fusiles, 409 municiones y 15 cargadores para distintos calibres; todo lo asegurado junto con los automotores fueron presentadas ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias establecidas.