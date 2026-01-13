Aseguran armas, droga y campamentos criminales en sierra entre Apatzingán y Aquila

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la Operación Paricutín, fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo de vigilancia y reconocimiento en zonas serranas colindantes de los municipios de Apatzingán y Aquila, que derivó en el aseguramiento de armas de alto poder, droga, vehículos y la localización de campamentos utilizados por grupos delictivos.

Las acciones fueron encabezadas por los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, con apoyo de una aeronave que se mantuvo en alerta durante los patrullajes terrestres, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y prevenir actividades ilícitas en la región.

Durante los recorridos, el personal de seguridad localizó y aseguró un arsenal compuesto por 12 armas de fuego, 37 cargadores y mil 302 cartuchos útiles, además de un artefacto explosivo. En el mismo despliegue, se decomisaron 24 bolsas que contenían una hierba verde seca con características similares a la marihuana.