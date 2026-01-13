Aseguran armas, droga y campamentos criminales en sierra entre Apatzingán y Aquila

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la Operación Paricutín, fuerzas federales y estatales desplegaron un amplio operativo de vigilancia y reconocimiento en zonas serranas colindantes de los municipios de Apatzingán y Aquila, que derivó en el aseguramiento de armas de alto poder, droga, vehículos y la localización de campamentos utilizados por grupos delictivos.
Las acciones fueron encabezadas por los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Guardia Civil, con apoyo de una aeronave que se mantuvo en alerta durante los patrullajes terrestres, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y prevenir actividades ilícitas en la región.
Durante los recorridos, el personal de seguridad localizó y aseguró un arsenal compuesto por 12 armas de fuego, 37 cargadores y mil 302 cartuchos útiles, además de un artefacto explosivo. En el mismo despliegue, se decomisaron 24 bolsas que contenían una hierba verde seca con características similares a la marihuana.
Asimismo, las fuerzas de seguridad detectaron tres campamentos improvisados, presuntamente utilizados por integrantes de la delincuencia organizada, los cuales fueron destruidos en el lugar para evitar su reutilización.
En el operativo también se aseguraron dos vehículos y cinco motocicletas, mismos que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
Todos los indicios localizados fueron puestos a disposición del Ministerio Público competente, a fin de integrar las carpetas de investigación y realizar las diligencias periciales conforme a la ley.
Las autoridades informaron que los operativos se llevaron a cabo con estricto apego al marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte de la estrategia para recuperar la seguridad y el orden en esta zona de Michoacán.
Finalmente, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de mantener el trabajo coordinado con las corporaciones estatales para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la paz y la seguridad de la población michoacana.
rmr