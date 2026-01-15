Aseguran armas de grueso calibre y capturan a seis presuntos sicarios en Tingambato

Tingambato, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal de Tingambato, detuvieron a seis hombres presuntamente integrantes de un grupo delictivo en posesión de tres armas de fuego.

El hecho se registró en la calle Taretan, sitio donde los agentes de la Guardia Civil, en conjunto con el personal federal y municipal, detectaron a los implicados, quienes portaban armas y chalecos balísticos con siglas alusivas a un grupo delincuencial.

Las armas aseguradas son de los calibres .223 y 5.56 mm, las cuales fueron puestas a disposición de las instancias competentes, además de los hombres detenidos.

La SSP reitera su compromiso de mantener el sistema de vigilancia y prevención del delito establecidos por el Plan Michoacán en todo el territorio estatal.

mrh