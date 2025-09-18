Aseguran a dos caninos víctimas de maltrato en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, en esta ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró a dos ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.

La diligencia derivó de actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, en los que se acreditó un posible hecho constitutivo de delito. Con dicha evidencia, se solicitó ante el Juez de Control la correspondiente orden de cateo.