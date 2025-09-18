Aseguran a dos caninos víctimas de maltrato en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, en esta ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró a dos ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.
La diligencia derivó de actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, en los que se acreditó un posible hecho constitutivo de delito. Con dicha evidencia, se solicitó ante el Juez de Control la correspondiente orden de cateo.
Con la autorización judicial, personal ministerial, peritos en criminalística y en veterinaria ejecutaron el cateo en el domicilio señalado, donde fueron localizadas dos perritas de raza chihuahua: una de color café y otra blanca con manchas café, ambas en condiciones que evidenciaban maltrato.
Los ejemplares quedaron bajo el resguardo del Instituto de Protección Animal (IMPA), donde reciben atención médica y cuidados adecuados. El Ministerio Público, a cargo de la investigación, continuará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales que resulten.
