Aseguran 78 máquinas tragamonedas tras cateos en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de investigaciones por los delitos de extorsión y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ejecutó 12 órdenes de cateo en el municipio de Uruapan, lo que derivó en el aseguramiento de 78 máquinas tragamonedas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

Las diligencias fueron realizadas derivado de trabajos de análisis e investigación que permitieron identificar diversos inmuebles en los que presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas relacionadas con grupos delincuenciales.