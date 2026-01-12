Aseguran 500 kilos de precursores químicos en laboratorio clandestino en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones coordinadas para debilitar las estructuras del crimen organizado, autoridades federales y estatales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino en la localidad de La Escondida, Michoacán, donde se aseguraron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo se realizó en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.