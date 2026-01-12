Aseguran 500 kilos de precursores químicos en laboratorio clandestino en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones coordinadas para debilitar las estructuras del crimen organizado, autoridades federales y estatales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino en la localidad de La Escondida, Michoacán, donde se aseguraron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo se realizó en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En el sitio también se decomisó equipo de laboratorio y diversas herramientas, mismas que fueron destruidas para evitar su reutilización.
Además de este aseguramiento en Michoacán, las autoridades realizaron otras dos operaciones en Durango y Sinaloa. En total, se confiscaron más de 700 kilos de metanfetamina, así como miles de litros de sustancias químicas y material para la elaboración de drogas sintéticas.
Estos operativos forman parte de las acciones permanentes del gobierno federal para localizar y desmantelar laboratorios clandestinos, así como impedir que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad mexicana.
rmr