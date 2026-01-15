Aseguran 3 vehículos robados en Buenavista; uno tenía blindaje artesanal

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron tres vehículos con reporte de robo, uno tiene blindaje improvisado, en el municipio de Buenavista.

Patrullajes de reconocimiento en un camino de terracería cercano a la localidad de El Chamizal, permitieron a los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional ubicar tres camionetas de las marcas Chevrolet, Dodge y Toyota en aparente estado de abandono.