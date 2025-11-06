Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Por lo anterior, la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación del caso.

Cabe destacar que, con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración suman aproximadamente 51 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar. Asimismo, lo asegurado en este evento representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos y se evitó que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.