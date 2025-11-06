Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de posible cocaína en las costas de Michoacán.
Por lo anterior, la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación del caso.
Cabe destacar que, con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración suman aproximadamente 51 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar. Asimismo, lo asegurado en este evento representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos y se evitó que aproximadamente cinco millones de dosis llegaran a la sociedad.
