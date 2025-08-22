Michoacán

Aseguran 23 autos en una bodega sobre la Morelia-Salamanca

La acción operativa se realizó a la altura del fraccionamiento Los Ángeles
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de tareas de investigación relacionadas con el robo con violencia al sector transportista, esta madrugada, mediante orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, desmanteló una bodega utilizada para ocultar y modificar unidades que fueron robadas en la autopista Siglo XXI.

La diligencia realizada en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles del municipio de Tarímbaro, fue ejecutada con base a una orden de cateo ordenado por un Juez de Control.

En el lugar fueron asegurados dos remolques tipo plataforma y un tractocamión marca International, todos con reporte de robo con violencia ocurrido el 21 de agosto de 2025, en el tramo carretero Lázaro Cárdenas - Uruapan.

Asimismo, se localizaron seis tractocamiones de las marcas Kenworth, International y Freightliner, todos con alteraciones en sus medios de identificación. También fueron asegurados remolques tipo caja seca de las marcas Utility, Great Dane y Commosa (este último acondicionado como casa rodante), los cuales presentaban irregularidades en sus medios de identificación.

De igual manera, se aseguraron remolques tipo caja refrigerada de las marcas Great Dane y Utility, además de un remolque tipo plataforma marca Marco y un dolly marca Mapine que también presentaban alteraciones en sus números de serie y medios de identificación.

En el lugar fue localizada una camioneta marca Chevrolet, doble rodado, así como un vehículo tipo sedán de la misma marca y un vehículo tubular, ambos sin medios de identificación. También se recuperó un contenedor marca ONEU, con alteraciones en su número de registro.

El inmueble y los vehículos recuperados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

