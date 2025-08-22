Aseguran 23 autos en una bodega sobre la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de tareas de investigación relacionadas con el robo con violencia al sector transportista, esta madrugada, mediante orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, desmanteló una bodega utilizada para ocultar y modificar unidades que fueron robadas en la autopista Siglo XXI.

La diligencia realizada en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles del municipio de Tarímbaro, fue ejecutada con base a una orden de cateo ordenado por un Juez de Control.