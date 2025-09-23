En colaboración con el Ejército Mexicano
Michoacán

Aseguran 109 dosis de marihuana en Apatzingán

En colonia Lajas de Acapulco fueron localizadas bolsas con narcóticos
Publicado

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Operación Apatzingán, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron 109 envoltorios que contenían hierba verde seca con las características de la marihuana.

En la colonia Lajas de Acapulco, de la cabecera municipal, elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizaron tres bolsas en aparente estado de abandono, que tras ser inspeccionadas, contenían presunta droga.

Al interior de estas bolsas fueron contabilizados 109 envoltorios de marihuana, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

En colaboración con el Ejército Mexicano

