Aseguran 107 máquinas tragamonedas en Maravatío; merman más de 1.4 mdp al crimen

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com). Como resultado de investigaciones por delitos contra la salud y extorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), ejecutó 16 órdenes de cateo en inmuebles del municipio de Maravatío, logrando un contundente aseguramiento de bienes utilizados por la delincuencia organizada para la captación ilícita de recursos.

Las diligencias se llevaron a cabo principalmente en puntos estratégicos sobre la Autopista Guadalajara-Atlacomulco, así como en las carreteras Maravatío-Acámbaro y Maravatío-Morelia, como parte de una acción coordinada para desarticular esquemas de financiamiento criminal.

Como resultado, fueron aseguradas 107 máquinas tragamonedas, las cuales generaban ganancias individuales estimadas entre 12 mil y 14 mil pesos, lo que representa una merma directa para la delincuencia organizada de 1 millón 498 mil pesos, al afectar de manera inmediata su flujo de recursos ilícitos.