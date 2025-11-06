Aseguran 10 vehículos y cartuchos de alto calibre en Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un total de 10 vehículos con 79 municiones para armamento de alto poder y 15 eslabones para ametralladora calibre .50 milímetros.

Los aseguramientos se realizaron en la localidad de San Antonio Villalongín, durante un operativo interinstitucional reforzado en el municipio. En el sitio se aseguraron tres camiones de carga, dos Ford y uno Jeep; en el interior de las unidades encontraron 20 municiones calibre 7.62X39 milímetros.