Asegurados en Buenavista 2 hombres, 7 fusiles y más de 2 mil cartuchos: SSP

En un primer suceso efectuado, en la localidad 5 de Mayo, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional decomisaron cuatro armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, mil 850 cartuchos útiles, 95 cargadores, cascos y chalecos balísticos, así como una camioneta marca Nissan.

Posteriormente, en la misma comunidad, fueron asegurados dos hombres, uno de ellos adolescente, en portación de tres armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 540 municiones, 19 cargadores, equipo táctico y un vehículo marca Jeep.