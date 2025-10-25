Asegurados en Buenavista 2 hombres, 7 fusiles y más de 2 mil cartuchos: SSP

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).– En distintos hechos, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en el municipio de Buenavista un adulto y un adolescente, siete armas de fuego, más de 2 mil municiones y dos vehículos con reporte de robo.
En un primer suceso efectuado, en la localidad 5 de Mayo, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional decomisaron cuatro armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, mil 850 cartuchos útiles, 95 cargadores, cascos y chalecos balísticos, así como una camioneta marca Nissan.
Posteriormente, en la misma comunidad, fueron asegurados dos hombres, uno de ellos adolescente, en portación de tres armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 540 municiones, 19 cargadores, equipo táctico y un vehículo marca Jeep.
Los ahora indiciados y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La SSP y las instituciones de los tres órdenes de gobierno continúan con sus labores operativas en el municipio, a fin de garantizar el orden público entre la población.
BCT