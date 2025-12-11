Asegurados 4 vehículos y madera, tras denuncia en Pátzcuaro: SSP

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de acciones de investigación y prevención de delitos contra el medio ambiente en el municipio de Pátzcuaro, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuó el decomiso de un camión, una grúa y dos camionetas, así como 13 rollos de madera, producto de una tala clandestina.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes de la Guardia Civil respondieron a una denuncia recibida a la línea de emergencias 911. Con el acompañamiento de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) y en apoyo a la Policía Municipal, el personal de la SSP detectó las unidades en la localidad de El Durazno.