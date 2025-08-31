Asegurados 4 cilindros explosivos, pólvora y marihuana en Zinapécuaro: SSP

Morelia, Michoacán (31 de agosto del 2025).- En recorridos de inspección y prevención del delito, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las policías municipales de Maravatío, Senguio, Tlalpujahua e Irimbo, aseguró cuatro cilindros explosivos, pólvora, siete kilogramos de marihuana, dos cargadores y 50 cartuchos útiles.

Fue en la localidad de San Nicolás Simirao, municipio de Zinapécuaro, donde los agentes estatales y municipales tras una inspección protocolaria encontraron 33 bolsas transparentes de polvo fino color negro, aparentemente pólvora, también cuatro cilindros explosivos de fabricación casera.

Al continuar con la supervisión policial dentro del sitio fueron asegurados dos paquetes con un peso de siete kilogramos de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, además dos cargadores de arma larga y 50 cartuchos útiles calibre 7.62X35 milímetros.