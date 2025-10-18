Asegurados 35 kg de metanfetamina en operativo Blindaje Uruapan: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las labores del operativo Blindaje Uruapan, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Policía Municipal, aseguraron aproximadamente 35 kilogramos de droga y dos vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo.

Fue en un camino carretero al norte del municipio donde los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía local, encontraron en aparente estado de abandono dos camionetas de las marcas Jeep y Dodge con leyendas alusivas a un grupo delictivo; al verificar sus datos se pudo constatar que una de ellas tiene reporte de robo.