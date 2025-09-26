Asegurados 15 kilos de metanfetamina en Uruapan: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron al interior de un vehículo, presuntamente abandonado en una zona serrana de Uruapan, 15 kilogramos de metanfetamina.

En apoyo a los agentes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Civil se desplazaron a un camino de terracería al sur del municipio, donde se encontró el citado automotor de la marca Nissan, que presuntamente estaría involucrado en un ataque armado que sufrió la Policía local durante los primeros minutos del pasado sábado, donde una elemento resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.