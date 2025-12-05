Asegurados 14 vehículos robados y 5 personas detenidas en los últimos días: SSP

Gracias a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las acciones tácticas que lleva a cabo la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano, la GN y la FGE, derivó en el aseguramiento de siete motocicletas, seis camionetas y un camión, además se logró la detención de cinco presuntos implicados relacionados al robo con violencia.

Las tareas operativas se llevaron a cabo en los municipios de Cotija, Zacapu, Sahuayo, Zamora, Uruapan, Buenavista, Apatzingán, La Piedad, Parácuaro, Zitácuaro y Morelia, donde las fuerzas estatales y castrenses mantienen operativos permanentes para combatir la comisión de ilícitos.