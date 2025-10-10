Aseguradas y destruidas 7 toneladas de marihuana en Turicato: SSP

Turicato, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante una operación coordinada para el combate a la delincuencia en zonas serranas de Turicato, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como Policías locales localizaron e incineraron más de 7 toneladas de marihuana.

Los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano, en estrecha coordinación con las Policías municipales de Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro y Turicato, detectaron el sembradío de marihuana a la altura de la localidad Los Ocotes, con una superficie aproximada de dos mil 250 metros cuadrados.