Aseguradas 52 máquinas tragamonedas en Zamora: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dentro de las acciones que forman parte de la estrategia contra la extorsión, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Marina (Marina) brindaron acompañamiento a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de órdenes de cateo en 10 domicilios, donde se aseguraron 52 máquinas tragamonedas en Zamora.

Como parte de la estrategia permanente en todo el territorio estatal para decomisar los artefactos que infringen la Ley Federal de Juegos y Sorteos, las autoridades realizaron el aseguramiento de estos dispositivos.