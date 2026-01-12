Aseguradas 52 máquinas tragamonedas en Zamora: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dentro de las acciones que forman parte de la estrategia contra la extorsión, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Marina (Marina) brindaron acompañamiento a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de órdenes de cateo en 10 domicilios, donde se aseguraron 52 máquinas tragamonedas en Zamora.
Como parte de la estrategia permanente en todo el territorio estatal para decomisar los artefactos que infringen la Ley Federal de Juegos y Sorteos, las autoridades realizaron el aseguramiento de estos dispositivos.
Dicha acción se realizó en cumplimiento a una orden judicial ejecutada por la FGE, al existir indicios sobre su presunta vinculación con actividades ilícitas. Las máquinas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el desahogo de las diligencias de ley correspondientes.
Con estas labores, el Gobierno del Estado mantiene acciones firmes a través del Plan Paricutín, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la finalidad de brindar entornos seguros y garantizar la tranquilidad de la población michoacana.
BCT