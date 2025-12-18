Aseguradas, 41 personas, 10 armas y 57 artefactos explosivos en 8 días en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com.- En un periodo de ocho días, en el estado se aseguraron 41 personas por presuntos actos ilícitos, 57 artefactos explosivos, 70 vehículos, 10 armas de fuego y casi mil cartuchos útiles, derivado de las acciones del Plan Paricutín en Michoacán.

En las distintas labores preventivas y de inteligencia durante el periodo del 8 al 15 de diciembre, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), así como la Fiscalía General del Estado (FGE), y policías municipales, decomisaron 70 automotores. El despliegue permitió identificar vehículos con reporte de robo, números de serie alterados y unidades abandonadas en distintos puntos de la entidad.