Asegurada en Uruapan camioneta con fusil y más de 4 kg de metanfetamina: SSP

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del operativo Blindaje Uruapan, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un vehículo donde localizaron en su interior un arma de fuego, cartuchos, cargadores y sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ubicaron en la localidad de Matanguarán, una camioneta Silverado, color blanco; en su interior se encontró un fusil, 160 cartuchos, cinco cargadores y 24 dosis de metanfetamina, así como una bolsa que contenía aproximadamente cuatro kilos de la misma droga.