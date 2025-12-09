Asegurada camioneta relacionada en la agresión a policías municipales de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En respuesta a los hechos registrados en el municipio de Apatzingán, donde dos elementos de la Policía municipal fueron lesionados por impactos de armas de fuego, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron una camioneta relacionada en la agresión.

Tras emprender un dispositivo de búsqueda como parte de las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, uniformados de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizaron la unidad de la marca Dodge implicada, sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato; al realizar una inspección fueron encontrados 8 cargadores y diversos cartuchos.

El vehículo quedó a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las actuaciones establecidas y deslindar responsabilidades.

A la par, las acciones interinstitucionales conformadas por las fuerzas estatales, federales y municipales continúan en la demarcación a efecto de localizar a los responsables. En la línea de emergencias 089 puedes denunciar cualquier ilícito de manera totalmente anónima.

mrh