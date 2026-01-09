Asegura SSM más de 142 mil vapeadores durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), consolidó durante 2025 una estrategia integral de vigilancia y fomento sanitario para combatir la comercialización ilegal de vapeadores en la entidad.

Como resultado de estos operativos permanentes, la Coepris logró el aseguramiento de 142 mil 589 dispositivos de vapeo. Esta cifra incluye el retiro de 12 mil 589 unidades detectadas en la verificación de 75 establecimientos comerciales que operaban de manera irregular, así como un golpe estratégico en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se aseguraron 130 mil dispositivos, evitando su distribución y venta en el estado.

Asimismo, se supervisaron 52 escuelas y se realizaron 64 jornadas de capacitación, logrando impactar a más de tres mil 900 personas, entre estudiantes, docentes y directivos, como parte de las acciones de fomento sanitario en el sector educativo para generar conciencia sobre los riesgos químicos y pulmonares asociados al vapeo.