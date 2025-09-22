Asegura Secum que atiende peticiones de transparencia que hacen colectivos sobre uso de recursos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todas las peticiones que han metido los colectivos y organizaciones de artistas para conocer el uso de los recursos públicos han sido atendidas debidamente a través de Transparencia, principalmente sobre el dinero que se ejerce en el Centro Cultural Clavijero, aseguró la titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum), Tamara Sosa Alanís.

A casi un mes del "bodorrio" grupal que se realizó en el Centro Cultural Clavijero, la funcionaria reconoció que no se ha reunido con ninguno de los integrantes, toda vez que no existe petición ni invitación alguna, pero dejó en claro que todas las peticiones por Transparencia se están atendiendo.

"No hemos recibido invitación de su parte más allá de lo que hay en redes sociales; estamos respondiendo a los recursos de Transparencia que han ido metiendo", dijo.

Aseguró que la Secretaría de Cultura realiza diversas actividades culturales que son públicas, por lo que dejó en claro que nunca se ha pensado en la privatización, sino que todas las acciones sean gratuitas y que todos puedan acceder a las mismas. Por lo que invitó a todos a conocer la agenda cultural que se tiene todas las semanas.

Asimismo, dijo que la Secum es una secretaría de puertas abiertas y no hay problema para reunirse con todo aquel artista o colectivo que lo solicite.

