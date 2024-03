Asegura Máynez que daría continuidad a algunas acciones del actual gobierno federal

¿En qué voy a seguir con lo que ha hecho el presidente (AMLO)?, en darle voz a las personas, en dar derechos con programas sociales, pero extenderlos a grupos de población que no se ha hecho, porque no tienen derecho al voto, no se ha ayudado a los niñas y niños que no votan, se ha discriminado a los estudiantes de universidades privadas, porque se dice que esos son ‘fifi

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano