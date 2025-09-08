Asegura IMSS Michoacán que se ha atendido el retraso en diversos procesos, principalmente quirúrgicos

Indicó que desde el año pasado se ha hecho una inversión en la entidad para mejorar tanto consultorios, así como quirófanos y diversas áreas de conservación, por lo que reconoció que la estrategia se inició a mediados de abril pasado y no en enero como se trazó, pero que se ha atendido acorde a los parámetros y metas establecidas por Nivel Central.

En ese tenor, el jefe de Prestaciones Médicas, Juan Gabriel Paredes Saralegui, indicó que a Michoacán se le han asignado un millón 989 mil 760 consultas de medicina familiar, 559 mil 262 consultas externa de especialidades y 33 mil 880 cirugías, por lo que hoy se tiene un avance del 92.40 por ciento de atención.

Si bien comentó que la estrategia se inició en abril pasado, mencionó que la productividad la están tomando desde enero, febrero y marzo por las jornadas extramuros que se han realizado, además que se ha ponderado que en menos de 20 días se otorguen los servicios que la derechohabiencia solicita.

A lo anterior, indicó que de las metas establecidas se han proporcionado un millón 827 mil 435 consultas de medicina familiar, 520 mil 338 consultas de especialidades y 29 mil 535 cirugías lo que representa un avance del 96.24 por ciento, 87.17 por ciento y 93.8 por ciento, respectivamente, a las metas establecidas.

El tema quirúrgico, subrayó, es la de mayor atención para que se abata la lista de espera que se tiene.

"Nosotros llevamos desde que un paciente requiere de una cirugía, se hace todo el protocolo y entra lo que llamamos una lista de espera; el abatimiento de esta lista de espera es la meta para que cuando se solicite una cirugía no pase más de 20 días y esté resuelto su problema", dijo.

Es de mencionar que durante 2024, el IMSS en Michoacán otorgó 2 millones 585 mil 172 consultas de medicina familiar, 501 mil 744 consultas de especialidades y realizó 36 mil 376 cirugías.

RYE