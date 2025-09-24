Asegura Gladyz Butanda trabajo normal en el teleférico de Uruapan; es una manifestación simbólica en la estación 3, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de estar bloqueados los trabajos en la estación 3 del teleférico de Uruapan, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, negó que haya afectaciones en el avance de la obra e, inclusive, consideró que se trata de una "manifestación simbólica" y que el trabajo es normal.
Inclusive, mencionó que en el teleférico de Uruapan se tienen avances considerables con las obras complementarias que están en proceso, por lo que reiteró que no existe rezago alguno y la "manifestación simbólica" por parte de las autoridades municipales de Uruapan no ha interrumpido los trabajos.
Anunció que, al concluir la obra civil y el sistema electromecánico, se iniciarán las pruebas con cabinas vacías, a fin de que se logre la certificación correspondiente y se pueda operar con personas durante el primer trimestre de 2026; por lo que comentó que el 15 de diciembre arrancarán con las pruebas con cabinas vacías y luego con carga, para que, al contar con la certificación, las personas se puedan subir.
RPO