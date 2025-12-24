Asegura FGE droga y centro de vigilancia en cateo en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Colosio, de la colonia Ampliación Independencia, en el municipio de Lázaro Cárdenas, por su posible relación con delitos contra la salud.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), y la Secretaría de Marina (Semar).

Derivado de los actos de investigación, durante la intervención se logró el aseguramiento de 20 bolsas de plástico que contenían metanfetamina. Asimismo, fue desmantelada una estructura metálica equipada con antenas repetidoras de señales de radiofrecuencia y cámaras de videovigilancia, además de un sistema de videograbación. El inmueble era utilizado como centro de monitoreo y vigilancia por la delincuencia organizada.

En el lugar también fue asegurada una motocicleta con los números de identificación alterados, la cual, junto con los demás indicios, quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.