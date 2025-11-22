Asegura Bedolla todo el apoyo a heridos

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el estado brindará el apoyo necesario a las personas heridas en el accidente registrado la mañana de este sábado en la autopista Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío.

En una breve entrevista sobre el tema, el mandatario indicó que se realizarán las investigaciones correspondientes y lamentó los hechos. Comentó también que todos los heridos están siendo atendidos por el sector salud.

Sobre si entre las personas fallecidas hay menores de edad, Ramírez Bedolla se reservó cualquier comentario.

mrh