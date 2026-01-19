Asegura Bedolla tener diálogo con el nuevo arzobispo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que hay una relación con la Iglesia católica y el nuevo arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano.

En conferencia de prensa, refirió que este lunes se concretó el relevo en la Arquidiócesis de Morelia, por lo que aseguró que desde la llegada de monseñor, el 17 de marzo de 2025, ha habido un diálogo como parte de los trabajos que se tienen entre la Iglesia y el Gobierno de Michoacán.

“Sí hubo un relevo en el Arzobispado de Morelia, ya se había anunciado; llega un nuevo arzobispo, José Armando Álvarez Cano, originario de Jiquilpan. He tenido el diálogo con el nuevo arzobispo desde que era coadjutor, hace ocho, nueve meses”, especificó.

RYE-