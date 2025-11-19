Asegura Bedolla cierre de año con pagos garantizados para salud y educación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno estatal tiene asegurado el pago de salarios, aguinaldos y prestaciones para trabajadores del sector salud y el magisterio, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que existen los recursos correspondientes para cumplirle en tiempo y forma a los trabajadores de la salud, con lo cual se cerrará el año con orden financiero.

El mandatario refirió que están por cumplirse 100 quincenas de pagos al magisterio de Michoacán de manera completa y sin retrasos, lo cual se deriva del buen manejo financiero en la administración estatal.