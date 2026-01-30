Asegura alcalde de Zinapécuaro, tranquilidad en el municipio

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Zinapécuaro poco a poco ha regresado a la normalidad; los temas de seguridad han ido quedando atrás, pese a diversos inconvenientes que se registran en la zona, destacó el alcalde Jordan Reyes García.
La presencia de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, que fortalecen a la policía municipal —la cual hoy oscila en los 70 elementos—, refirió, ha permitido que los incidentes vayan a la baja, más aún cuando en octubre pasado se reforzó la seguridad tras un ataque armado en la presidencia municipal.
"La Federación, el Estado y el Municipio hemos estado trabajando de manera coordinada; el municipio se encuentra en condiciones tranquilas y esperemos que así siga", dijo.
Los bloqueos que se han registrado en los últimos meses, refirió, no afectan al municipio, pese a que se trata de temas del campo.
En cuanto al hallazgo en Ucareo de la familia Mújica Hernández, el edil refirió que son hechos que causan impacto en el municipio, pero que se trabaja con las autoridades para que se mantenga la tranquilidad.
"Los últimos meses no se han tenido incidencias (...), hay buena coordinación, tenemos presencia militar en prácticamente todo nuestro municipio y en la región. Contamos con 70 elementos, es bajo el nivel policial que tenemos, pero se refuerza con la Federación y con el Estado", concluyó.
mrh