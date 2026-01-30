Asegura alcalde de Zinapécuaro, tranquilidad en el municipio

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Zinapécuaro poco a poco ha regresado a la normalidad; los temas de seguridad han ido quedando atrás, pese a diversos inconvenientes que se registran en la zona, destacó el alcalde Jordan Reyes García.

La presencia de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, que fortalecen a la policía municipal —la cual hoy oscila en los 70 elementos—, refirió, ha permitido que los incidentes vayan a la baja, más aún cuando en octubre pasado se reforzó la seguridad tras un ataque armado en la presidencia municipal.

"La Federación, el Estado y el Municipio hemos estado trabajando de manera coordinada; el municipio se encuentra en condiciones tranquilas y esperemos que así siga", dijo.