Ascensos en la FGE, resultado de concurso interno: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un evento sin precedentes y resultado de una convocatoria interna emitida por el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, este día, fueron entregados 20 nombramientos a personas titulares de subdirecciones, cuyas designaciones se llevaron a cabo tras cumplir con una serie de requerimientos técnicos y evaluativos, bajo los principios rectores de honestidad y transparencia.

Durante la ceremonia de entrega de nombramientos, Torres Piña señaló que todo el personal de la institución está en condiciones de mantener un crecimiento profesional constante, como reconocimiento a su trabajo, experiencia y trayectoria con que cuentan en las labores de procuración de justicia, lo cual será posible siempre y cuando se cumplan los requisitos y las pruebas establecidas para tal efecto, pero, sobre todo, que se manejen bajo los principios de honestidad y transparencia para generar confianza en la ciudadanía que requiere sus servicios.

En el evento protocolario, la Directora del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, Zayuri Aguirre Alvarado, expuso que para la elección de las y los titulares de las áreas concursadas, se creó una comisión de evaluación, conformada por el Fiscal General, Carlos Torres Piña; el Fiscal Coordinador, José Antonio Cruz Medina; el Director de Administración, Leonel Saúl González López; la Contralora Interna, Alondra Godínez Navarrete; el Director General Jurídico y de Derechos Humanos, Hugo Verduzco Medina; así como la Directora del Instituto de Capacitación.

Esta comisión, puntualizó, llevó a cabo la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias, la aplicación de un examen escrito de conocimientos, una evaluación curricular, una evaluación oral de dominio sobre el área a concursar y una entrevista, lo que permitió a los perfiles con mayor puntaje ocupar las plazas vacantes.

En ese sentido, el titular de la FGE, Carlos Torres Piña, señaló que estas designaciones son fruto del esfuerzo, a base de las evaluaciones realizadas, así como su experiencia, la aprobación del examen, la entrevista y su currículum, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación en esta institución, por lo que les instó a seguir trabajando con amplia responsabilidad y bajo los valores que deben conducir el actuar de todo el personal en las labores que les competen.

Como resultado de esta convocatoria interna fueron designadas las y los enlaces del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC) en las fiscalías regionales de Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y La Piedad; la subdirección de Investigación de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Agencia de Inteligencia Criminal; enlaces de las Unidades de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio en diversas fiscalías regionales; el enlace de la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística de la Fiscalía Regional de Apatzingán; y personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como subdirecciones del Instituto de Capacitación.

agm