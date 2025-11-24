Así será la Villa Navideña en Apatzingán: música, feria y mucho más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 13 al 19 de diciembre, el municipio de Apatzingán celebrará la Navidad con la instalación de la “Villa Navideña”, un evento que reunirá a comerciantes locales, familias y visitantes en el Recinto Ferial, ofreciendo un espacio lleno de música, tradición y alegría decembrina.

La información fue dada a conocer por el Gobierno Municipal de Apatzingán a través de redes sociales y materiales oficiales, en los que se detalla que la feria cerrará con un gran concierto navideño el 19 de diciembre. Además, se invitó a los comerciantes interesados a sumarse sin costo, con el único requisito de decorar su stand con motivos navideños.