Así será la Villa Navideña en Apatzingán: música, feria y mucho más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 13 al 19 de diciembre, el municipio de Apatzingán celebrará la Navidad con la instalación de la “Villa Navideña”, un evento que reunirá a comerciantes locales, familias y visitantes en el Recinto Ferial, ofreciendo un espacio lleno de música, tradición y alegría decembrina.
La información fue dada a conocer por el Gobierno Municipal de Apatzingán a través de redes sociales y materiales oficiales, en los que se detalla que la feria cerrará con un gran concierto navideño el 19 de diciembre. Además, se invitó a los comerciantes interesados a sumarse sin costo, con el único requisito de decorar su stand con motivos navideños.
La “Villa Navideña” busca fomentar la economía local y ofrecer un ambiente familiar en el que los asistentes puedan comprar regalos, disfrutar de platillos típicos y participar en diversas actividades.
Los interesados en participar pueden acudir a la Dirección de Exposiciones, Ferias y Turismo, ubicada en Esteban Vaca Calderón #384, Col. Centro, o llamar al teléfono 453 688 0928 para más información.
SHA