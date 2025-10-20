Así se transforma el estadio de la UMSNH: ya instalan butacas para cumplir con FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de decenas de cajas y personal de instalación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya comenzó la colocación de más de 5 mil butacas en su estadio universitario, como parte de su transformación para cumplir con los requisitos técnicos que establece la FIFA.
Este avance representa un paso clave para que el inmueble pueda ser utilizado no solo por los equipos universitarios, sino también como sede de equipos profesionales que deseen rentarlo para sus competencias, generando ingresos propios para la Casa de Hidalgo.
La rectora Yarabí Ávila González compartió imágenes del proceso, donde se observa la instalación de butacas blancas y azules que comenzarán a cubrir las gradas. Estas acciones responden al objetivo de convertir el estadio en una sede funcional, accesible y con visión de futuro.
“Queremos que sea un estadio de primera [...] y no solo para hombres, sino también para mujeres y equipos de tercera división femenil”, expresó la rectora en una entrevista anterior.
Se estima que el estadio esté completamente equipado hacia finales de octubre. Con ello, la UMSNH podrá no solo presumir un espacio digno para sus deportistas, sino también ofrecerlo como opción de renta para torneos o ligas profesionales, como parte de una estrategia de autosuficiencia financiera.
Las Directrices de la FIFA sobre estadios de fútbol establecen un marco global que impulsa el diseño y la operación de estadios más seguros, sostenibles y funcionales. Estas normas incluyen desde la instalación de asientos numerados, espacios accesibles y señalización, hasta aspectos de tecnología, seguridad, visibilidad y comodidad del espectador.
Según la FIFA, estas directrices están estructuradas en dos pilares:
Directrices generales del proceso: Desde la viabilidad hasta la operación del estadio, asegurando que el proyecto sea eficiente y sostenible.
Directrices técnicas: Que regulan temas como asientos, accesibilidad, túneles, iluminación, visibilidad, sanitarios y puntos de evacuación.
“Aplicando estos principios, los proyectos pueden cumplir normas de categoría mundial, reflejar la cultura local e impulsar el crecimiento del fútbol”, señala la FIFA.
SHA