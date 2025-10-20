Así se transforma el estadio de la UMSNH: ya instalan butacas para cumplir con FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de decenas de cajas y personal de instalación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya comenzó la colocación de más de 5 mil butacas en su estadio universitario, como parte de su transformación para cumplir con los requisitos técnicos que establece la FIFA.

Este avance representa un paso clave para que el inmueble pueda ser utilizado no solo por los equipos universitarios, sino también como sede de equipos profesionales que deseen rentarlo para sus competencias, generando ingresos propios para la Casa de Hidalgo.