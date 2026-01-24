Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue el pasado 14 de enero que la familia fue vista por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Ante la falta de contacto. Fue el 17 de enero de 2026 se presentó la denuncia por su no localización, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación, por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Posteriormente, mediante diligencias operativas y científicas, fueron localizados tres cuerpos sin vida el 21 de enero, confirmándose que correspondían a las personas reportadas como desaparecidas.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor “N”, Anayeli “N” y una menor de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Sus cuerpos fueron encontrados sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro, como parte de los actos de investigación realizados por la Fiscalía.
Fue este sábado 24 de enero que a través de un operativo con la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades del estado de Morelos fue detenido Alfredo M., de 47 años de edad, el cual se presume que el ahora detenido mantenía un vínculo familiar con las víctimas, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado oficialmente el grado de parentesco ni el móvil del crimen
Por su parte el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, difundió un mensaje en sus redes sociales, tras la detención del presunto homicida.
En el mismo mensaje, Ramírez Bedolla reiteró su postura en materia de seguridad y combate a la impunidad al afirmar:
“En mi gobierno, quien la hace la paga; no habrá tregua en la búsqueda de justicia para las familias michoacanas”.
mrh