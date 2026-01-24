Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “N”, Anayeli “N” y una menor de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Sus cuerpos fueron encontrados sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro, como parte de los actos de investigación realizados por la Fiscalía.

La detención

Fue este sábado 24 de enero que a través de un operativo con la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades del estado de Morelos fue detenido Alfredo M., de 47 años de edad, el cual se presume que el ahora detenido mantenía un vínculo familiar con las víctimas, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado oficialmente el grado de parentesco ni el móvil del crimen