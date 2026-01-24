Michoacán

Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán
REDES SOCIALES
MiMorelia.com
Publicado

El caso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue el pasado 14 de enero que la familia fue vista por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Ante la falta de contacto. Fue el 17 de enero de 2026 se presentó la denuncia por su no localización, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación, por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Te puede interesar:
Desaparece familia en Morelia
Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

El hallazgo

Posteriormente, mediante diligencias operativas y científicas, fueron localizados tres cuerpos sin vida el 21 de enero, confirmándose que correspondían a las personas reportadas como desaparecidas.

Te puede interesar:
Fiscalía confirma hallazgo sin vida de familia desaparecida en Ex Hacienda La Huerta, en Morelia
Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “N”, Anayeli “N” y una menor de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Sus cuerpos fueron encontrados sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro, como parte de los actos de investigación realizados por la Fiscalía.

La detención

Fue este sábado 24 de enero que a través de un operativo con la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades del estado de Morelos fue detenido Alfredo M., de 47 años de edad, el cual se presume que el ahora detenido mantenía un vínculo familiar con las víctimas, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado oficialmente el grado de parentesco ni el móvil del crimen

Te puede interesar:
Revelan identidad del detenido por triple homicidio en Morelia; tendría vínculo familiar con las víctimas
Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán
Te puede interesar:
Con apoyo de SSP, detienen en Morelos a presunto responsable del homicidio de una familia de Morelia
Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

Por su parte el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, difundió un mensaje en sus redes sociales, tras la detención del presunto homicida.

Cero impunidad. Informamos que, tras un operativo interinstitucional en Morelos, fue detenido el presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia en Morelia”, señaló el gobernador en su publicación

En el mismo mensaje, Ramírez Bedolla reiteró su postura en materia de seguridad y combate a la impunidad al afirmar:
“En mi gobierno, quien la hace la paga; no habrá tregua en la búsqueda de justicia para las familias michoacanas”.

Te puede interesar:
“En mi gobierno quien la hace la paga”: Bedolla tras detención por triple homicidio
Así se desarrolló el caso de la familia de intérpretes asesinada en Michoacán

mrh

Detenido
grid
familia de intérpretes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com