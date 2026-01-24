Así puedes registrarte al apoyo para familias de niñas y niños con cáncer en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán mantiene abierto de manera permanente el registro a la Pensión para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, un programa estatal que otorga 4 mil pesos mensuales para apoyar a quienes acompañan a menores durante su tratamiento o seguimiento médico oncológico.

A través de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), se informó que el esquema de ventanilla abierta permite a madres, padres, personas tutoras o cuidadoras incorporarse al programa en cualquier momento del año, con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen su atención médica por falta de recursos económicos.

El apoyo está dirigido a familias con menores de hasta 17 años con 11 meses de edad que se encuentren en tratamiento o en seguimiento médico, hasta por tres años posteriores a la conclusión del mismo, en áreas de oncología pediátrica del Hospital Infantil y diversas instancias de salud pública.