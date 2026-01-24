Así puedes registrarte al apoyo para familias de niñas y niños con cáncer en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán mantiene abierto de manera permanente el registro a la Pensión para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, un programa estatal que otorga 4 mil pesos mensuales para apoyar a quienes acompañan a menores durante su tratamiento o seguimiento médico oncológico.
A través de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), se informó que el esquema de ventanilla abierta permite a madres, padres, personas tutoras o cuidadoras incorporarse al programa en cualquier momento del año, con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen su atención médica por falta de recursos económicos.
El apoyo está dirigido a familias con menores de hasta 17 años con 11 meses de edad que se encuentren en tratamiento o en seguimiento médico, hasta por tres años posteriores a la conclusión del mismo, en áreas de oncología pediátrica del Hospital Infantil y diversas instancias de salud pública.
Acreditar residencia mínima de un año en Michoacán, mediante constancia emitida por la autoridad municipal o comunal.
Presentar acta de nacimiento del menor con CURP, que acredite una edad menor a 17 años con 11 meses.
Entregar identificación oficial vigente de la madre, padre, persona tutora o cuidadora.
Comprobar el parentesco o relación de cuidado con la niña, niño o adolescente (acta de nacimiento, documentación judicial o carta bajo protesta de decir verdad, según el caso).
Presentar comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.
Llenar los formatos oficiales de solicitud establecidos por el programa.
Entregar Certificado Médico Oncológico Pediátrico original, emitido por la institución de salud correspondiente, con datos del diagnóstico y tratamiento o seguimiento médico.
Presentar la carátula del estado de cuenta bancario a nombre de la persona solicitante, para el depósito del apoyo.
El programa contempla un apoyo mensual de 4 mil pesos mientras el menor se encuentre en tratamiento o seguimiento médico. Adicionalmente, se considera un pago de marcha, el cual puede solicitarse por única ocasión en caso de fallecimiento del menor, siempre que se cumplan los plazos y requisitos establecidos por la Secretaría del Bienestar.
Para más información, las y los interesados podrán consultar los requisitos del programa en el enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/programa-familias-cuidadoras-de-ninas-y-ninos-con-cancer/, o directamente con las y los coordinadores de las 10 regiones del estado, mismos que podrán consultar en la liga https://bienestar.michoacan.gob.mx/directorio-de-coordinadoras-y-coordinadores-regionales-de-la-secretaria-del-bienestar/.
BCT