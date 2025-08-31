Así podrán obtener productores de carnitas el distintivo de marca certificada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) dio a conocer las reglas de uso que deberán cumplir los productores de carnitas para obtener el distintivo de la marca de certificación “Carnitas de Michoacán”.

Personal de la dependencia estatal explicó a los productores de carnitas que el reglamento establece que la certificación reconoce la identidad del producto, el uso de materias primas permitidas, el respeto al proceso tradicional, así como el cumplimiento de normas de higiene y sanidad.

“Garantiza el vínculo con Michoacán a través del origen, el saber hacer y la elaboración conforme a la tradición local”, señaló el personal.