Así podrán obtener productores de carnitas el distintivo de marca certificada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) dio a conocer las reglas de uso que deberán cumplir los productores de carnitas para obtener el distintivo de la marca de certificación “Carnitas de Michoacán”.
Personal de la dependencia estatal explicó a los productores de carnitas que el reglamento establece que la certificación reconoce la identidad del producto, el uso de materias primas permitidas, el respeto al proceso tradicional, así como el cumplimiento de normas de higiene y sanidad.
“Garantiza el vínculo con Michoacán a través del origen, el saber hacer y la elaboración conforme a la tradición local”, señaló el personal.
Se les informó que podrán acceder a la marca todas las personas que cumplan con los requisitos y controles previstos en las reglas, lo que dará certeza tanto a productores como a consumidores de que las carnitas certificadas conservan el sabor original y la autenticidad del platillo más representativo de la gastronomía michoacana.
En los próximos días se contempla apertura de una convocatoria pública para que los interesados puedan iniciar su proceso de certificación; en una etapa posterior, se pondrá en marcha la plataforma web Carnitas de Michoacán, que concentrará información sobre este distintivo.
Para más información, los productores pueden comunicarse al teléfono 443 113 4500 extensión 10608, o acudir a las oficinas de la Sedeco, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1700, colonia Chapultepec Sur, en Morelia.
BCT