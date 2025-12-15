Así funcionará el ‘Guardián del Agua’, el satélite que cuidará los recursos hídricos del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma) informó que próximamente se pondrá en marcha Guardián del Agua, un sistema satelital diseñado para identificar y vigilar de manera continua los reservorios, también conocidos como ollas de agua. El objetivo es modernizar y mejorar significativamente la administración y el manejo del recurso natural hídrico en el territorio estatal.

Este sistema de monitoreo hídrico utilizará imágenes satelitales de alta resolución con análisis de datos; además, integrará una red de estaciones meteorológicas y sitios de muestreo en campo. Esta infraestructura permitirá conocer la dinámica de almacenamiento, uso y presión sobre el recurso hídrico en las distintas regiones del estado, así como fortalecer las acciones para prevenir la extracción ilegal de agua.