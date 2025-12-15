Así funcionará el ‘Guardián del Agua’, el satélite que cuidará los recursos hídricos del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma) informó que próximamente se pondrá en marcha Guardián del Agua, un sistema satelital diseñado para identificar y vigilar de manera continua los reservorios, también conocidos como ollas de agua. El objetivo es modernizar y mejorar significativamente la administración y el manejo del recurso natural hídrico en el territorio estatal.
Este sistema de monitoreo hídrico utilizará imágenes satelitales de alta resolución con análisis de datos; además, integrará una red de estaciones meteorológicas y sitios de muestreo en campo. Esta infraestructura permitirá conocer la dinámica de almacenamiento, uso y presión sobre el recurso hídrico en las distintas regiones del estado, así como fortalecer las acciones para prevenir la extracción ilegal de agua.
El Guardián del Agua integrará una metodología científica para estimar el consumo de líquido de los cultivos, por ejemplo, permitirá calcular la huella hídrica del aguacate, principal cultivo de alto consumo, y podrá ampliarse a otros cultivos relevantes del estado, con el fin de mejorar la planificación y la sostenibilidad agrícola.
Se contempla que los módulos de riego estén equipados tecnológicamente para contar con herramientas que faciliten el monitoreo, la transparencia y el control del agua distribuida a los usuarios, junto con la nueva red de estaciones meteorológicas, que será instalada estratégicamente para calibrar y validar los datos obtenidos por el satélite.
Mediante Guardián Forestal y sus análisis satelitales, se han identificado más de 37 mil reservorios en Michoacán, información clave para comprender la distribución del recurso hídrico y orientar la instalación de esta infraestructura de monitoreo.
mrh