Arzobispo Carlos Garfias presentará su renuncia el 9 de enero ante la Santa Sede

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 09 de enero de 2026, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, presentará su renuncia formal ante el Papa León XIV; la entrega-recepción de los bienes administrativos y la responsabilidad Pastoral fueron concretados en agosto pasado y este diciembre, respetivamente, los cuales involucran un monto alrededor de 20 millones de pesos.
En conferencia de prensa, monseñor especificó que no existe un tiempo de respuesta estimado por parte de la Santa Sede, únicamente se le notificará si su petición fue aceptada para que surta efectos de inmediato en cuanto a su separación y José Armando Álvarez Cano, arzobispo coadjutor, lo sustituya.
"Yo les había comentado, seguiré como presidente del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación; seguiré como vicepresidente del Consejo Interreligioso de Michoacán y colaboraré en lo que el señor arzobispo, ya en funciones, me pueda pedir de apoyo, colaboración y a lo que yo pueda participar en la Conferencia del Episcopado Mexicano", dijo.
Con nuevo años como arzobispo de Morelia, resaltó que el mayor trabajo realizado fue la construcción de la paz, tema que aseguró que durante los 25 años de labor episcopal ha permitido atender a las víctimas de la inseguridad, además de crear redes de apoyo que hoy siguen vigentes.
Además, consideró un gran avance las pláticas y reuniones entabladas con el Gobierno de Michoacán, que si bien reconoció que al inicio no hubo el interés, hoy existe un apoyo considerable, por lo que dejó en claro que siempre apoyará y colaborará con las autoridades civiles cuando se requiera y solicite.
"Por mi parte seguiré colaborando y poniendo a disposición toda la experiencia en cuanto al tema y labores de la construcción de la paz desde Cristo nuestro fundamento", agregó.
BCT