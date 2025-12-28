Arzobispo Carlos Garfias presentará su renuncia el 9 de enero ante la Santa Sede

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 09 de enero de 2026, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, presentará su renuncia formal ante el Papa León XIV; la entrega-recepción de los bienes administrativos y la responsabilidad Pastoral fueron concretados en agosto pasado y este diciembre, respetivamente, los cuales involucran un monto alrededor de 20 millones de pesos.

En conferencia de prensa, monseñor especificó que no existe un tiempo de respuesta estimado por parte de la Santa Sede, únicamente se le notificará si su petición fue aceptada para que surta efectos de inmediato en cuanto a su separación y José Armando Álvarez Cano, arzobispo coadjutor, lo sustituya.

"Yo les había comentado, seguiré como presidente del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación; seguiré como vicepresidente del Consejo Interreligioso de Michoacán y colaboraré en lo que el señor arzobispo, ya en funciones, me pueda pedir de apoyo, colaboración y a lo que yo pueda participar en la Conferencia del Episcopado Mexicano", dijo.