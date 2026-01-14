Artistas y comunidades recibirán 103 millones de pesos dentro del Plan Michoacán cultural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura federal, a través de su titular Claudia Curiel de Icaza, presentó el componente cultural del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia que destinará 103 millones de pesos directamente a artistas, colectivos y comunidades. El anuncio, realizado en Morelia, enfatizó que la cultura será un eje transformador en la lucha contra la violencia, priorizando la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos con impacto social.
La secretaria Curiel de Icaza explicó que el plan es resultado de un extenso diagnóstico realizado en noviembre y diciembre, que incluyó 11 mesas temáticas y la participación de más de 500 agentes culturales en municipios clave como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Paracho, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Este proceso de retroalimentación permitió perfilar las acciones para que tuvieran una mayor pertinencia territorial.
La estrategia se articula en cinco líneas de acción principales, con un enfoque transversal en Infancias, Juventudes y Cultura de Paz, incluyendo la colaboración con la UNESCO para implementar diplomados y talleres. La meta es que las actividades culturales no sean solo entretenimiento, sino verdaderas estrategias de transformación social que incidan profundamente en la construcción de paz.
Dentro de estas líneas de acción, se destaca el fortalecimiento de las Agrupaciones Musicales Comunitarias, con una meta inicial de integrar a 5,000 niñas y niños en 100 coros. Asimismo, se prevé un impacto directo en 3,000 creadoras y creadores locales a través de circuitos y festivales, y se espera apoyar alrededor de 7,000 proyectos artísticos comunitarios, siendo el Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMIC) una herramienta fundamental en esta labor territorial.
Un punto crucial del plan es la inversión en Patrimonio Cultural y Memoria. La titular federal confirmó la rehabilitación de al menos 15 espacios, incluyendo inmuebles históricos y zonas arqueológicas. Entre los sitios beneficiados se encuentran el Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro, el Templo de Santiago Apóstol en Tupátaro, y las zonas arqueológicas de Tzintzuntzan, Tres Cerritos, Guatángareo e Ihuatzio. Estas obras buscan detonar el turismo seguro y la derrama económica local.
Respecto a la asignación de recursos, Curiel de Icaza garantizó que el presupuesto está "etiquetado" para Michoacán, asegurando que los 103 millones de pesos se destinarán directamente a los beneficiarios. Además, se introducirá la participación de jurados michoacanos en las convocatorias federales, mediante mecanismos de insaculación, para asegurar que los proyectos seleccionados sean representativos de las comunidades y no una imposición central.
Finalmente, la funcionaria invitó a los creadores a participar en las convocatorias ya abiertas, como la Nacional de Laboratorios Lúdicos para Infancias y la de Apoyo a Festivales, señalando que Michoacán tendrá prioridad en programas como el de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), que ya está disponible para recibir aplicaciones.
