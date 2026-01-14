Artistas y comunidades recibirán 103 millones de pesos dentro del Plan Michoacán cultural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura federal, a través de su titular Claudia Curiel de Icaza, presentó el componente cultural del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia que destinará 103 millones de pesos directamente a artistas, colectivos y comunidades. El anuncio, realizado en Morelia, enfatizó que la cultura será un eje transformador en la lucha contra la violencia, priorizando la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos con impacto social.

La secretaria Curiel de Icaza explicó que el plan es resultado de un extenso diagnóstico realizado en noviembre y diciembre, que incluyó 11 mesas temáticas y la participación de más de 500 agentes culturales en municipios clave como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Paracho, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Este proceso de retroalimentación permitió perfilar las acciones para que tuvieran una mayor pertinencia territorial.