CEDH supervisa albergue infantil en Ario y acuerda acciones para mejorar atención

Ario, Michoacán (MiMorelia.com).- A invitación de la Junta de Asistencia Privada (JAP), el ombudsperson Josué Mejía Pineda asistió a una visita de supervisión al Centro de Asistencia Social “Mano de Ayuda”, ubicado en el municipio de Ario y que opera bajo el esquema de Institución de Asistencia Privada, A.C.

Tras realizar un recorrido por las diferentes áreas del lugar, acompañado por la presidenta de la JAP, Livier Julieta Soto González, y la alcaldesa de Ario, Karla Johana Mendoza Bermúdez, Mejía Pineda destacó que las instalaciones —que incluyen dormitorios, cocina, comedor, patio cívico, áreas de esparcimiento, baños y una pequeña escuela primaria— se encuentran en buenas condiciones, lo que convierte al albergue en un espacio digno para quienes habitan en él.

El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) agregó que también se identificaron áreas de oportunidad, por lo que el organismo que encabeza ya articula acciones conjuntas con la JAP y el Ayuntamiento de Ario, con el propósito de construir políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones en las que operan este tipo de centros de atención y resguardo.