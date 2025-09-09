Artesano de Capula obtiene premio en concurso nacional de cerámica: Casart

Tonalá, Jalisco (MiMorelia.com).- El artesano Juan Carlos de la Cruz Hernández, originario de Capula, obtuvo el Galardón Nacional Tonallan con valor de 150 mil pesos, máximo reconocimiento del Premio Nacional de la Cerámica 2025, organizado por el gobierno de Tonalá, a través del Instituto de las Artesanías (ITONAR). Se otorgaron 43 premios en total, con 60 mil pesos repartidos entre los demás ganadores.

El maestro artesano de la Cruz Hernández expresó que, este premio lo llena de orgullo y satisfacción, ya que pone el alto el nombre de Michoacán y sigue haciendo historia como un artesano más en obtener un reconocimiento a nivel nacional, competencia que no fue sencilla por la calidad de piezas que presentan en este certamen.

“Mi pieza con la que gané es una Ofrenda de Monjas Coronadas que trabajé durante tres mes, y lleva tres técnicas de la alfarería que son barro al natural, pigmentado y vidriado, lo que considero el jurado valoró para ganar este premio”; dijo Juan Carlos de la Cruz.

El primer lugar en la categoría artesano joven fue para Yovani Rosas Zapién, de 11 años y originario de Capula, por su obra “Mi abuela y sus nietos alimentando a los perros de la calle”, estar muy contento por ser la primera vez que participa en un concurso nacional, y eso le motiva para seguir participando.