Arte y cultura para atender migración en infancias y juventudes michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los fenómenos con mayor impacto en las infancias y juventudes es la migración, por lo que se busca que a través de las artes se dé atención y se conozca puntualmente la situación que se vive en Michoacán.

Al anunciar la convocatoria Impartición de Talleres Artísticos en torno a la Migración para Niñeces y Juventudes en Michoacán, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que se busca visibilizar y sensibilizar sobre el tema migratorio a través de las artes.

Fue la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jessica Cortés Arroyo, quien dio los detalles de la convocatoria.

Refirió que se seleccionarán 3 equipos multidisciplinarios integrados por 4 personas para la atención de tres ejes relacionados a la Resignificación de corridos, Hip-hop y Muralismo comunitarios migrantes.

Expuso que a cada equipo se le darán 270 mil pesos para la realización de talleres en espacios públicos, donde las niñeces y juventudes puedan expresar su sentir y todas sus vivencias en torno a la migración a través de herramientas artísticas y comunitarias.