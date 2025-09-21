Arropada por la sociedad civil, Brissa Arroyo rinde su Primer Informe Legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arropada por representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, la diputada Local Brissa Arroyo Martínez, realizó su Primer Informe Legislativo, un acto de rendición de cuentas y transparencia que permite el fortalecimiento de nuestra democracia.

Brissa Arroyo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, renovó el compromiso de seguir legislando en serio, escuchando a todas las voces para avanzar juntos y que nadie se quede atrás.