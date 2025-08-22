Arroceros bloquean carretera Uruapan–Infiernillo; exigen pago de estímulos

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de arroz de la región bloquearon esta mañana la carretera Carapan – Playa Azul, a la altura del tramo Uruapan – entronque Infiernillo, en demanda del pago de estímulos del ciclo Primavera-Verano 2024.

El cierre inició alrededor de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 121+090, donde los inconformes instalaron lonas y pancartas en las que exigen a Segalmex el cumplimiento de los apoyos comprometidos.

“Exigimos el pago de estímulos del PV-2024 a los productores de arroz”, se leía en una de las cartulinas mostradas por los manifestantes. En otra lona señalaron que han cumplido con la entrega de sus cosechas, pero que a la fecha no se han liberado los recursos correspondientes.

Los manifestantes advirtieron que el bloqueo es total y permanecerá hasta que las autoridades atiendan sus demandas, lo que ha generado afectaciones a transportistas y automovilistas que circulan por la zona.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras persista la manifestación.

RYE-