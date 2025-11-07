Arriban más de 15 mil personas al centro de Uruapan en marcha por justicia para Carlos Manzo, reportan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, Uruapan vive una jornada de unidad. Desde las 10 de la mañana, una marcha silenciosa recorre el Paseo Lázaro Cárdenas con rumbo a La Pérgola, en el corazón de la ciudad; de acuerdo a reportes de medios regionales, serían al menos 15 mil las personas que se manifiestan.
Participan trabajadores del Sector Salud, docentes, empresarios, productores de aguacate, empleados municipales y ciudadanos en general.
Durante aproximadamente dos horas y media, gasolineras, comercios y dependencias suspenden actividades como señal de duelo y exigencia colectiva.
No hay gritos ni consignas violentas, solo el eco de una demanda común: “Justicia para Carlos Manzo, paz para Uruapan”.
Al frente de la marcha camina su viuda, Grecia Quiróz —actual alcaldesa interina—, acompañada por una marea de sombreros que evocan el movimiento que su esposo encabezó.
Así amaneció Uruapan: con el peso de la tragedia sobre los hombros, pero también con una fuerza colectiva que no se apaga.
Entre flores y retenes, entre el sonido metálico de las armas y los pasos en silencio, la ciudad reclama lo que Carlos Manzo buscó en vida: una región libre de miedo y digna de justicia.
Con información de RED113...
