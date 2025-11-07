Arriban más de 15 mil personas al centro de Uruapan en marcha por justicia para Carlos Manzo, reportan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, Uruapan vive una jornada de unidad. Desde las 10 de la mañana, una marcha silenciosa recorre el Paseo Lázaro Cárdenas con rumbo a La Pérgola, en el corazón de la ciudad; de acuerdo a reportes de medios regionales, serían al menos 15 mil las personas que se manifiestan.

Participan trabajadores del Sector Salud, docentes, empresarios, productores de aguacate, empleados municipales y ciudadanos en general.