Arriban lesionados de Coahuayana a hospitales de Ciudad Salud; Gobierno de Michoacán garantiza atención inmediata

El encargado de la política interna de la entidad señaló que los heridos fueron canalizados en helicópteros de los gobiernos de México y Michoacán, los cuales aterrizaron en las inmediaciones de Ciudad Salud, desde donde fueron distribuidos a hospitales de alta especialidad con el propósito de brindarles atención oportuna y especializada.

Zepeda Villaseñor precisó que, de manera paralela, en la región de Coahuayana permanece activo un fuerte operativo de seguridad integrado por corporaciones estatales y federales, con el objetivo de ubicar a los responsables del hecho y garantizar la protección de la población.